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Dr. : Poğaca-börek demek

Bilinenin aksine , tedavi edilebiliyor. Dr. , bu hastalığın çaresinin karbonhidratlı besinlerle vedalaşmak olduğunu söylüyor. “Çocuğunuz kek, poğaça ve börek yemesin" diyor.



Ekmek ve şeker, beynimizi tüketiyor. Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, tüm nörolojik hastalıkların gluten ağırlıklı beslenmekten kaynaklandığını söylüyor. Dr. Perlmutter, otizmin de tedavi edilebileceğini açıklıyor. Ekmeğin, otizmin en büyük nedeni olduğunu belirten ünlü tıpçı şu bilgileri veriyor: Otizm belirtileri çocuklarda 3 yaşından sonra görülüyor. Şiddetli otizm hastası bir çocuğun yalnızca beslenme alışkanlıklarını değiştirerek iyileştiğini bugün tüm tıp dünyası kabul ediyor. Elimizde bu durumu gösteren inanılmaz araştırmalar mevcut!

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