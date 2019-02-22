‘Cinsellik gribe iyi geliyor'

Sağlıklı cinsel birlikteliğin insan bedenine ve ruhuna sayısız faydası bulunuyor. Dr. Kenan Eren, "İlişki sırasında salgılanan immunoglobulin, virüslere ve olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur o yüzden gribi engeller" diyor. Cinsel birliktelik sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini de söyleyen Eren, şöyle devam ediyor: "Bizi huzurlu, güvende hissettiren, mutluluk hormonu ilişki sırasında salgılanır. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür..."