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gribe iyi geliyor'

‘Cinsellik gribe iyi geliyor'
Sağlıklı cinsel birlikteliğin insan bedenine ve ruhuna sayısız faydası bulunuyor. Dr. Kenan Eren, "İlişki sırasında salgılanan immunoglobulin, virüslere ve olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur o yüzden gribi engeller" diyor. Cinsel birliktelik sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini de söyleyen Eren, şöyle devam ediyor: "Bizi huzurlu, güvende hissettiren, mutluluk hormonu ilişki sırasında salgılanır. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür..."

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