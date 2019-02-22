Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma için Hadi tarafından yapılan açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Bugünkü ipucumuz bir tutulma türünden geliyor... Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?" denildi. Peki, Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? İşte 22 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

AY, DÜNYA İLE GÜNEŞ ARASINA GİRİNCE NE OLUR?

Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelen Güneş tutulması, yılın belirli zamanlarında gerçekleşmektedir.

Güneş tutulması türleri;

* Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş ve Dünyanın arasından geçerken Güneş'i tamamen kapatması durumlarında meydana gelmektedir.

* Halkalı güneş tutulması: Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığında halkalı güneş tutulması meydana gelir.

* Parçalı güneş tutulması: Ay'ın yörünge hareketi esnasında Güneş'in önünü tam olarak kapatamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Güneş'in bir parçasını kapattığı güneş tutulmasına denir.

* Hibrit güneş tutulması: Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen güneş tutulması, bazı noktalardan halkalı, bazı noktalardan da tam şekilde görünebilir. Bu tutulma türüne hibrit güneş tutulması denir.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Türkiye'de Görülme Türü

30 Nisan 2060 Türkiye'den TAM görülecektir.

3 Eylül 2081 Türkiye'den TAM görülecektir.

DÜNYADA MEYDANA GELECEK TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek Görülme türü

2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam

26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı

21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı

14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam

30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam