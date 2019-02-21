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'da akıllara durgunluk veren olay! 2 arkadaşını vurup hastane bahçesinde etti

’da lokanta işleten , eski ortağını ve arkadaşını kurşunladı. Hastane bahçesinde canına kıydı.

Ne yaptın Okan

Eski ortağı ve arkadaşını vuran genç adam etti. Olay 'da meydana geldi. Daha önce Soner Güneş ile birlikte lokanta işleten İbrahim Okan, (34) önceki gün Güneş'in işyerine gitti. İkili birbirine girdi. Okan, tabancayla Güneş'e ateş etti. Talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı. Zanlı da hastaneye gitti. Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç'u da vurdu Okan, çenesine dayadığı tabanca ile intihar edeceğini söyledi.



İkna çabalarına yanıt vermeyen genç adam, silahını ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı. Acil servise kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



Güneş ve Koç'un da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ADEM KOCATÜRK

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