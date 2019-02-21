Kıbrıs'ta 6 yıl önce gerçekleştirilen ve 33 ülkenin modellerinin katıldığı 'Miss Fashion TV' yarışmasında 63 ülkenin oylarıyla dünya üçüncüsü olan Melissa Alagöz ile oyuncu Asu Ezgi Taşkıranoğlu davalık oldu... İddialara göre Melissa Alagöz, evinde misafir ettiği Taşkıranoğlu'na hakaret ve iftirada bulundu. Önce cep telefonundan Taşkıranoğlu'na yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandı. Sonra da sosyal medya hesabından oyuncu hakkında hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarda bulundu. Melissa Alagöz'ün arkadaşı Büşra Aslan da Taşkıranoğlu'na aynı şekilde hakaret içerikli mesajlar paylaştı. İkilinin hakaretlerine maruz kaldığını iddia eden Taşkıranoğlu'nun avukatı, "Karşı tarafın gerçeğe aykırı, yalan ve iftiradan ibaret suç isnatları nedeniyle 6 ay süreyle korunma kararı verilmesini istiyoruz" dedi.
Mahkeme, Alagöz ile Aslan'ın 1 ay süreyle Asu Ezgi Taşkıranoğlu'na şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
ALİ OKTAY
Mahkeme, Alagöz ile Aslan'ın 1 ay süreyle Asu Ezgi Taşkıranoğlu'na şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
ALİ OKTAY
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