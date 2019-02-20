Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 20.02.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 17:31

dakika... 'da şehir hatları seferleri sis nedeniyle iptal edildi

dakika gelişmesine göre, Eminönü-Sarıyer-Rumeli ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı şehir hatları seferleri yoğun sis sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Deniz ulaşımına sis engeli

'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Eminönü-Sarıyer-Rumeli ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı şehir hatları seferleri yoğun sis sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika... İstanbul'da şehir hatları seferleri sis nedeniyle iptal edildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar