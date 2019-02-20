İstanbul'da etkili olan yoğun sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Eminönü-Sarıyer-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-Beykoz-Anadolu Kavağı şehir hatları seferleri yoğun sis sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi.