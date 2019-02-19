Cemre ne zaman düşecek? Her sene Şubat ayında başlayan cemre düşme olayınun hangi güne denk geleceği merakla bekleniyor. 3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. İnanışa göre, cemre düşme olayı tamamlandıktan sonra havalar ısınır. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

2019 cemre düşme tarihleri