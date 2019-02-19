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  • 19.02.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 13:01

Birinci ne zaman, nereye düşecek? nasıl? 2019 !

Havaların ısındığına inanılan olayının ilki için geri sayım başladı. Sıcak havalara hasret kalan milyonlarca vatandaş cemre tarihlerini araştırıyor. Peki, ilk cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre sırasıyla nasıl düşecek? İşte ...

Cemre ne zaman düşecek? Her sene Şubat ayında başlayan cemre düşme olayınun hangi güne denk geleceği merakla bekleniyor. 3 aşamada gerçekleşen cemrenin ilk havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşecek. İnanışa göre, cemre düşme olayı tamamlandıktan sonra havalar ısınır. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre düşme tarihleri...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

2019 cemre düşme tarihleri

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