Kanseri yendi eğitimde uçtu

Lösemiye 16 yaşında yakalanan 22 yaşındaki Nisa Nur Türkmen'in kısacık yaşamına uzun bir hayat sığdırdı. Lise birinci sınıfta lösemi teşhisi konulan Türkmen, tedavisinin ardından hastalığı yendi. Tedavisi sırasında eğitimine bir süre ara vermek zorunda kalan Türkmen, sağlığına kavuştuktan sonra üniversite sınavına girdi. Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazanan Türkmen, bir yıl bu bölümde okudu. Hukukçu olma hayalini gerçekleştirmek için tekrar sınava giren Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Türkmen, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri" günü dolayısıyla diğer kanser hastalarına umut oldu. Türkmen, "Bu süreci tam genç kızlık dönemimde yaşadım. Herkesin süslenerek gezdiği bir dönemde ben maskelerle dolaştım ve saçlarım yoktu. O dönem bana çok büyük bir olgunluk kattı. Lisede arkadaşımın sapsarı ipek gibi saçları vardı. Bir gece sabaha kadar ağlamıştım. Sonra saçımın olmayışına farklı çözümler buluyordum. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor" dedi.
- Yaşam
- 16.02.2019
- Gazete
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