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i yendi eğitimde uçtu

16 yaşında lösemi olan , hem le savaşını kazandı hem de üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Türkmen, iki üniversite birden kazandı.

Kanseri yendi eğitimde uçtu
Lösemiye 16 yaşında yakalanan 22 yaşındaki 'in kısacık yaşamına uzun bir hayat sığdırdı. Lise birinci sınıfta lösemi teşhisi konulan Türkmen, tedavisinin ardından hastalığı yendi. Tedavisi sırasında eğitimine bir süre ara vermek zorunda kalan Türkmen, sağlığına kavuştuktan sonra üniversite sınavına girdi. matematik bölümünü kazanan Türkmen, bir yıl bu bölümde okudu. Hukukçu olma hayalini gerçekleştirmek için tekrar sınava giren Türkmen, Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Türkmen, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı i" günü dolayısıyla diğer kanser hastalarına umut oldu. Türkmen, "Bu süreci tam genç kızlık dönemimde yaşadım. Herkesin süslenerek gezdiği bir dönemde ben maskelerle dolaştım ve saçlarım yoktu. O dönem bana çok büyük bir olgunluk kattı. Lisede arkadaşımın sapsarı ipek gibi saçları vardı. Bir gece sabaha kadar ağlamıştım. Sonra saçımın olmayışına farklı çözümler buluyordum. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor" dedi.

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