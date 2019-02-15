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  • 15.02.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 20:02

'da sokakta oyun oynayan uyruklu çocuğu taciz eden sapık hakim karşısında

'da sokakta oyun oynayan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan, da olayın görüntüleri paylaşılınca tepkiler üzerine yeniden yakalanarak tutuklanan , hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mesut Turan, suçsuz olduğunu savundu ve tahliye talebinde bulundu.

O sapık ilk kez hakim karşısına çıktı!

İğrenç olay, geçen yıl 29 Ekim günü, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Belediyede temizlik görevlisi olan , cadde üzerinde tek başına oyun oynayan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunmaya başladı. Yaslandığı atölyenin arka kapısından çıkan kişiyi fark eden Turan, bölgeden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI...
Olayın ardından yakalanıp, gözaltına alınan Mesut Turan, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, bahse konu görüntüleri üzerinden paylaşarak Mesut Turan'ın tutuklanmasını istedi.

Kısa sürede yayılan görüntüler ve medyada çıkan in ardından tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis tarafından gözaltına alınan Mesut Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turan'ın iş akdi de feshedildi.

"SUÇSUZUM" DEDİ
Tutuklu sanık Mesut Turan hakkında, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1'inci 'nde ilk kez hâkim karşısına çıkan Mesut Turan, suçsuz olduğunu savundu, tahliye talebinde bulundu.

Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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