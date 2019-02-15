Polis olmak isteyen birçok kişi daha şimdiden 2019 polis alımı başvurularıyla ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen gençler 24. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Merak edilen soruların başında ise polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki 2019 yılı 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

24. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

POMEM'lerde binlerce genç, polis olabilmek için mücadele ediyor. Peki, 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 24. dönem POMEM başvurularının 23. döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı ön görülüyor. 24. dönem POMEM polis alımlarıyla ilgili bilgiler netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz POMEM 24. dönem alımları için başvuru koşulları da netleşmedi. Başvuru tarihleri belli olunca başvuru koşullarının netleşeceği ön görülüyor. Ancak 23. Dönem alımlarında adaylarda aranan şartları inceleyebilirsiniz. İşte 23. Dönem POMEM başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.