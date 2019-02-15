İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Baskında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Malatya'da baskın! 6 adet kandil ele geçirildi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
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