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  • 15.02.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 18:54

'da baskın! 6 adet kandil ele geçirildi

'nın Pütürge ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da baskın! Tam 6 adet...

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçede belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Baskında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 6 adet kandil ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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