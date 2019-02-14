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  • 14.02.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 23:23

Son dakika: Bitlis'te eğitime kar engeli! Bitlis'te eğitime yarın ara verildi

Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

O ilimizde eğitime kar engeli!

Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Tatvan ve Ahlat Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli olduğu bildirildi.

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