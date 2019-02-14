Kırmızının gücü

sebzeleri arasında içerdiği vitamin ve mineraller ile dikkat çekensorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererekDiğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.Tansiyonu düşürür.Karaciğer hastalıklarını önler. Hafızayı güçlendirir.