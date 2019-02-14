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Kırmızının gücü

Kırmızının gücü
KIŞ sebzeleri arasında içerdiği vitamin ve mineraller ile dikkat çeken pancar, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

İştahı açar ve hazmı kolaylaştırır.
Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.
Kansızlığı önler, böbrekleri korur.
Tansiyonu düşürür.
Suyu, kansere karşı koruyucudur.
Karaciğer hastalıklarını önler. Hafızayı güçlendirir.

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