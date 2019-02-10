Vücudumuzun sağlığı yediğimiz besinlerden geçiyor. Beslenme Uzmanı Dr. Joe Schwarcz, doğada bulunan her sebze ve meyvenin vücuda bir faydası olduğunu söylüyor. İlaç sektörüne savaş açan Dr. Schwarcz, günde bir elma yemenin bile Alzheimer'a karşı koruduğunu belirtiyor. Sağlıklı hayatın sırrını, sadece TAKVİM için anlatıyor...
AKLIN YOLU ISPANAK:
Temek reis ile hayatımıza giren ıspanağın sağlığa da müthiş etkileri bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre et ve et ürünlerindeki homosistein maddesinin kalp hastalıklarına zemin hazırladığı belirlendi. Hatta et ürünlerini sık tüketen çocukların kan damarlarının tıpkı yaşlıların kan damarları gibi yıprandığı ve tıkandığı ortaya çıktı. Diyabet ve kalp hastalıklarından korunmak için B vitamininden zengin yumurta, tavuk, baklagiller, kuruyemişler, muz, balık, yumurta, tavuk, ıspanak, süt, patates, mısır, yulaf, bezelye, lahana, soya fasulyesi, havuç ve avokado tüketmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre B vitamininden zengin ıspanakla beslenen hastaların kalp hastalığı riski yüzde 25 oranında azalır. Hatta ıspanak kalp krizinden de korur. Folik asit açısından da zengin olan bu besin, beyin hücrelerini besleyerek Alzheimer riskini azaltır. Pişirilmeden yendiğinde ise faydasını ikiye katlar. Ispanak salatasını limon yerine portakal suyu ile lezzetlendirin. Üzerine taze fasulye, haşlanmış fasulye ve kuşkonmaz koyarak da salatayı daha lezzetli ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI KALP KIRMAZ:
BILIMSEL araştırmalar, E vitaminin hem sağlığa hem de güzelliğe olan etkilerini ortaya çıkardı. Bilim adamları; badem, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği, ıspanak, karalahana, zeytinyağı, fındık ve maydanozda bulunan E vitamininin kalpten cinselliğe kadar pek çok faydası olduğu vurguladı. Buna göre yaşam süresini uzatan zeytinyağının, Alzheimer ve Parkinson riskini azalttığı, kansere karşı koruduğu vurgulandı. Prostattan koruyan zeytinyağı, aşk hayatının da ilacı. Bu mucizevi yağ, erkeklerde cinsel soğukluğu giderdiği ve sperm kalitesini artırır. Aspirin etkisi göstererek, kanı inceltir ve kalp krizi riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Bağırsakların çalışmasını düzenleyerek sindirimi destekler, zayıflamaya da yardımcı olur.
BALIK YEMEYİ UNUTMAYIN:
Güçlü bir vücut için güçlü kemiklere sahip olmak gerekir. Bedenimizi ömür boyu taşıyacak kemiklerimizin güçlü olması için de sağlıklı beslenmek şarttır. Yapılan araştırmalar, balık yağının kemikleri güçlendirdiği ve raşitizmi önlediğini gösterdi. Kemiklerin istediği vitamini alamaması, kadınlarda menopoz dönemi sonrası osteoporoza da neden olur. Bunu önlemek için de D vitamininden zengin besinleri tüketmek gerekir. Yumurta sarısı, karaciğer, süt, ayran, kefir ve tereyağında bulunan D vitamini, güçlü bir iskelet için olmazsa olmazdır. Yalnızca kemikleri güçlendirmekle kalmayan bu vitamin, göğüs, prostat ve beyni de güçlendirir. Diyabet hastalarını iyileştirir. Böbrek taşı oluşumunu engeller.
GÜNDE 1 TANE SAĞLIK 8 / HAZIRLAYAN: SİNEL UYSAL
YARIN: YULAF KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
AKLIN YOLU ISPANAK:
Temek reis ile hayatımıza giren ıspanağın sağlığa da müthiş etkileri bulunuyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre et ve et ürünlerindeki homosistein maddesinin kalp hastalıklarına zemin hazırladığı belirlendi. Hatta et ürünlerini sık tüketen çocukların kan damarlarının tıpkı yaşlıların kan damarları gibi yıprandığı ve tıkandığı ortaya çıktı. Diyabet ve kalp hastalıklarından korunmak için B vitamininden zengin yumurta, tavuk, baklagiller, kuruyemişler, muz, balık, yumurta, tavuk, ıspanak, süt, patates, mısır, yulaf, bezelye, lahana, soya fasulyesi, havuç ve avokado tüketmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre B vitamininden zengin ıspanakla beslenen hastaların kalp hastalığı riski yüzde 25 oranında azalır. Hatta ıspanak kalp krizinden de korur. Folik asit açısından da zengin olan bu besin, beyin hücrelerini besleyerek Alzheimer riskini azaltır. Pişirilmeden yendiğinde ise faydasını ikiye katlar. Ispanak salatasını limon yerine portakal suyu ile lezzetlendirin. Üzerine taze fasulye, haşlanmış fasulye ve kuşkonmaz koyarak da salatayı daha lezzetli ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.
ZEYTİNYAĞI KALP KIRMAZ:
BILIMSEL araştırmalar, E vitaminin hem sağlığa hem de güzelliğe olan etkilerini ortaya çıkardı. Bilim adamları; badem, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği, ıspanak, karalahana, zeytinyağı, fındık ve maydanozda bulunan E vitamininin kalpten cinselliğe kadar pek çok faydası olduğu vurguladı. Buna göre yaşam süresini uzatan zeytinyağının, Alzheimer ve Parkinson riskini azalttığı, kansere karşı koruduğu vurgulandı. Prostattan koruyan zeytinyağı, aşk hayatının da ilacı. Bu mucizevi yağ, erkeklerde cinsel soğukluğu giderdiği ve sperm kalitesini artırır. Aspirin etkisi göstererek, kanı inceltir ve kalp krizi riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Bağırsakların çalışmasını düzenleyerek sindirimi destekler, zayıflamaya da yardımcı olur.
BALIK YEMEYİ UNUTMAYIN:
Güçlü bir vücut için güçlü kemiklere sahip olmak gerekir. Bedenimizi ömür boyu taşıyacak kemiklerimizin güçlü olması için de sağlıklı beslenmek şarttır. Yapılan araştırmalar, balık yağının kemikleri güçlendirdiği ve raşitizmi önlediğini gösterdi. Kemiklerin istediği vitamini alamaması, kadınlarda menopoz dönemi sonrası osteoporoza da neden olur. Bunu önlemek için de D vitamininden zengin besinleri tüketmek gerekir. Yumurta sarısı, karaciğer, süt, ayran, kefir ve tereyağında bulunan D vitamini, güçlü bir iskelet için olmazsa olmazdır. Yalnızca kemikleri güçlendirmekle kalmayan bu vitamin, göğüs, prostat ve beyni de güçlendirir. Diyabet hastalarını iyileştirir. Böbrek taşı oluşumunu engeller.
GÜNDE 1 TANE SAĞLIK 8 / HAZIRLAYAN: SİNEL UYSAL
YARIN: YULAF KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
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