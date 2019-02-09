Sevgiye değer

Dünyanın dört bir yanında kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgiler Günü'ne kısa süre kala eşine, sevdiğine hediye almak isteyenleri de alışveriş telaşı sardı. Önümüzdeki hafta perşembe gününe denk gelen Sevgililer Günü için çiftler, en güzel, kullanışlı ve romantik hediyeleri seçmeye başladı. Kimi tercihini aksesuar ya da takıdan kimi giyimden kimi de teknolojik ürünlerden yana kullandı. Kimileri ise güzel bir yemek ve çiçek planı yapıyor. Bu özel günün etkisiyle pek çok sektörde hareketlilik yaşanırken, Sevgililer Günü için restoran rezervasyonları da hız kazandı.
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14 Şubat'ın indirimlere denk gelmesi, alışverişleri kolaylaştırıyor. Piyasada her bütçeye uygun hediye seçenekleri bulunuyor. Ayrıca pek çok marka da Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar başlattı, fırsatları artırdı. Alışveriş yapacakları hem indirimler hem de hediye çeki kampanyaları bekliyor. Perakendeciler, 14 Şubat'ın hediyelik satışlarında ciddi bir artış oluşturduğunu belirterek, "Çiçek, mücevher, hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran cirolarında yüzde 100'e varan oranlarda artış oluyor. Özellikle çiçek ve mücevher satışları ile yemeiçme sektöründe cirolar 14 Şubat'ta deyim yerindeyse zirve yapıyor" açıklaması yapıyor.
SEÇENEK ÇOK
14 Şubat'ın indirimlere denk gelmesi, alışverişleri kolaylaştırıyor. Piyasada her bütçeye uygun hediye seçenekleri bulunuyor. Ayrıca pek çok marka da Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar başlattı, fırsatları artırdı. Alışveriş yapacakları hem indirimler hem de hediye çeki kampanyaları bekliyor. Perakendeciler, 14 Şubat'ın hediyelik satışlarında ciddi bir artış oluşturduğunu belirterek, "Çiçek, mücevher, hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran cirolarında yüzde 100'e varan oranlarda artış oluyor. Özellikle çiçek ve mücevher satışları ile yemeiçme sektöründe cirolar 14 Şubat'ta deyim yerindeyse zirve yapıyor" açıklaması yapıyor.
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