Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilme umuduyla kuponlarını satın alanlar sonuçları araştırmaya başladı. Bu çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 717 bin 56 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 412 bin 481 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz çekilişten devir bulunmuyor. Peki, bu haftaki çekilişte şanslı numaralar neler? İşte 9 şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 ŞUBAT 2019)

9 Şubat Sayısal Loto sonucu: 3 - 13 - 32 - 44 - 46 - 49

Detaylar birazdan...