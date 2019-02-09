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  • 09.02.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 21:23

sonuçları açıklandı! çekiliş sonucu sorgulama

sonuçları için bekleyiş sona erdi. Haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1191. hafta çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 717 bin 56 lira olarak açıklandı. Büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 412 bin 481 lira olarak belirlendi. İşte çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilme umuduyla kuponlarını satın alanlar sonuçları araştırmaya başladı. Bu çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 717 bin 56 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 412 bin 481 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz çekilişten devir bulunmuyor. Peki, bu haftaki çekilişte şanslı numaralar neler? İşte 9 şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 ŞUBAT 2019)

9 Şubat Sayısal Loto sonucu: 3 - 13 - 32 - 44 - 46 - 49

Detaylar birazdan...

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