bir hayatın yolu sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor.ilaç sektörüne savaş açıyor. Tüm hastalıkların, sağlıklı beslenerek önleneceğini söylüyor. Sağlığımız için her besine bir görev düştüğünü belirten Prof. Dr. Schwarcz, sağlık reçeteleriniiçin açıklıyor...Sohbetleri tatlandıran kahve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeker. Güçlü bir antioksidan olan bu lezzet, bilinenin aksine kanser riski taşımaz.Kahve tüketimi ve kalp hastalıkları arasındaki bağın belirlenmesi için yüzlerce araştırma yapıldı. Günde bir fincan kahve içen kadınların tansiyon hastası olma riskinin daha az olduğu belirlendi.üzerinde yürütülen araştırmada ise günde dört fincandan fazla kahve içen erkeklerde kalp krizi ve inmeye bağlı ölüm riski de düşüktü. Kahvenin faydalarını bununla da sınırlı kalmaz. Buna göre gündediyabet gelişme riski düşüktür. Konsantrasyonu artıran kahve, beyin hücrelerini de güçlendirir.ile mücadele eder. Arapça'daanlamına gelen kahve, sağlıklı bir hayat ve sohbetler için olmazsa olmazdır.