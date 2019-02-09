Sağlıklı bir hayatın yolu sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz ilaç sektörüne savaş açıyor. Tüm hastalıkların, sağlıklı beslenerek önleneceğini söylüyor. Sağlığımız için her besine bir görev düştüğünü belirten Prof. Dr. Schwarcz, sağlık reçetelerini TAKVİM için açıklıyor...
HAFIZA DOSTU KAHVE:
Sohbetleri tatlandıran kahve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeker. Güçlü bir antioksidan olan bu lezzet, bilinenin aksine kanser riski taşımaz. Kanserden korur! Kahve tüketimi ve kalp hastalıkları arasındaki bağın belirlenmesi için yüzlerce araştırma yapıldı. Günde bir fincan kahve içen kadınların tansiyon hastası olma riskinin daha az olduğu belirlendi. 45 bin erkek üzerinde yürütülen araştırmada ise günde dört fincandan fazla kahve içen erkeklerde kalp krizi ve inmeye bağlı ölüm riski de düşüktü. Kahvenin faydalarını bununla da sınırlı kalmaz. Buna göre günde 4-5 kahve içenlerde, diyabet gelişme riski düşüktür. Konsantrasyonu artıran kahve, beyin hücrelerini de güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer ile mücadele eder. Arapça'da 'canlandırıcı' anlamına gelen kahve, sağlıklı bir hayat ve sohbetler için olmazsa olmazdır.
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