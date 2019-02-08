Trabzon cuma vakti... Trabzon'da cuma namazı için camiler hazırlandı. Öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazı öncesi cuma saati, en çok aranılanlar arasında. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitleri sayfasında, Trabzon cuma vakti görülebiliyor. Peki, Trabzon'da cuma namazı saat kaçta? İşte 8 Şubat Trabzon Cuma namazı vakti...

TRABZON CUMA VAKTİ (8 ŞUBAT 2019)

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Trabzon'da cuma namazı 12.40'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, (Cuma şartlarını kendilerinde toplayan kimseler için iki rekat Cuma namazı Farz-ı ayın'dır.) Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cumanın farzı iki rekattır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı aşağıdaki şekilde kılınır:

Cuma namazında 16 rekat namaz kılınır.

4 rekat ilk sünnet,

2 rekat farz,

4 rekat cuma sünneti,

4 rekat Zuhri ahir (son öğle namazı),

2 rekat vaktin son sünneti.

- Öğle vaktinde ezan okunduktan sonra cuma namazının sünnetine niyet edilerek, 4 rekat öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

- İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İkinci ezandan sonra imam ve cemaat, içinden ezan duasını okurlar. İmam hutbeyi okumaya başlayınca, cemaatın namaz kılması ve konuşması caiz değildir.

- İmam, cemaate cuma namazı farzı niyeti ile 2 rekat namaz kıldırır. Cuma namazının farzı diğer iki rekatlı farzlar gibi kılınır.

- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. 4 rekat öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

- Farzdan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir namazı kılınır. Öğle namazının farzı gibi aynen namaz kılınır. Sadece niyet farklıdır.

- Son olarak, öğle vaktinin sünneti niyetiyle, 2 rekat sünnet namazı kılınır.