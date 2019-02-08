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‘Seni çöpe atıyorum’

’da Kazak sevgilisini öldüren genç adam hakim karşısına çıktı. sebebini şu sözlerle açıkladı: ‘Seni kullandım, çöpe atıyorum’ deyince kendimi kaybettim.

‘Seni çöpe atıyorum’
Sevgilisini döverek katleden sanık, öldürme kastının olmadığını belirtti. Olay 19 Ekim 2018'de meydana geldi. Altay Aksoy (33), uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Bir süre sonra kadın ayrılmak istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Aksoy, Nutfullina'yı dövmeye başladı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı ancak 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Aksoy ise tutuklandı. Hakim karşısına çıkan sanık olay gününü anlattı. Aksoy, "Otel içerisinde bir süre yürüdük. Ona aşkımı tekrarladım. Beni evlenmek vaadiyle 1 yıldır oyaladığını, sömürdüğünü, maddimanevi bitirdiğini söyledim. O da bana 'Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var' dedi. Tahminim o da alkollüydü. Sonrasında bana 'Seni kullandım kullandım. Şimdi çöpe atıyorum' diye ekledi. Hatta devamında 'Dostum var. Sen benim hayatımdan çıkmazsan seni ona öldürtürüm' dedi. Alkolün de etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Mehdi Mehdi

Allah,tan korkmaz,vicdansız kafir zalim.lanet esfelesafiliyn.niye kıydın,katlettin.

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cevapla 08.02.2019 10:31
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