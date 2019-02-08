Rizeliler mimaride çığır açtı. Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü'nde cami ve yurt binası için yeterli arazi bulunamadı. Hal böyle olunca cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolunun üzerine yapıldı. Binanın yoldan 5 metre yüksekte yapılması herkesi şaşırttı. Cami İmamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 08.02.2019
- Gazete
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