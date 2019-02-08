Bugünkü
Takvim

'de yol üstü

Yol üstü cami
liler mimaride çığır açtı. Derepazarı İlçesi Esentepe Köyü'nde ve yurt binası için yeterli arazi bulunamadı. Hal böyle olunca cami ve bitişiğindeki kurs binası, köy yolunun üzerine yapıldı. Binanın yoldan 5 metre yüksekte yapılması herkesi şaşırttı. Cami İmamı Orhan Büyük, arazinin dar olması nedeniyle inşaatların yol üzerine yapıldığını belirterek, "Bu yolu enteresan bulanlar gelip fotoğraf çektiriyor" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRize'de yol üstü cami
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri