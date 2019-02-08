İzmir'de yaşayan 43 yaşındaki Meral Kurtulan, fazla yağlarından kurtulmaya karar verdi. Bunun için Balçova'daki bir estetik kliniğine gitti. Plastik cerrah Op.Dr. E.D. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından taburcu olmaya hazırlanan Kurtulan, komaya girdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kurtulan, ambulansla Üçyol'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Kurtalan, burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.





İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Kurtulan'ın cenazesi, memleketinde toprağa verildi. Soruşturma sürerken; acılı aile bir şok daha yaşadı. Kurtulan'ın ameliyatını yapan Plastik Cerrah Ebru Durmuş, Altın Rehber Yılın Enleri Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Plastik Cerrahı' ödülüne layık görüldü. Ödüle isyan eden ailenin avukatı Esen Ner Ezgi, "Bu tam bir skandal. Ödülü veren firma ile görüşeceğiz. Kurtulan'ın ölümünden haberleri yok galiba" dedi.







ADRES YİNE İZMİR

İzmir'deki başka bir özel hastanede geçen 29 Ağustos'ta kalça estetiği ameliyatı olan, İngiltere vatandaşı 3 çocuk annesi Leah Cambridge (29), bir gün sonra hayatını kaybetmişti.