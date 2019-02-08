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'Kuzu'ra bakma Canan hoca! 'ın 'futbolculara kuzu yedirin' tavsiyesine meslektaşından tepki

Prof. , ligde kötü günler geçiren yönetimine seslendi. ‘Futbolculara makarna değil her gün bir kuzu yedirin’ dedi. Ancak hocanın bu tavsiyesine meslektaşı ’dan tepki geldi: Sporcuların kaynağı karbonhidrattır. Sporu bilmeyenler konuşmasın.

'Kuzu'ra bakma Canan hoca!
Tarihinin en kötü dönemini geçiren , ünlü doktor Canan Karatay'ın da diline düştü... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslenen Prof. Dr. Karatay, sporda beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratın verdiği 45 dakika gidiyor. Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini" dedi.




Karatay'ın bu açıklamalarına Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı'dan cevap geldi: "Karbonhidrat enerji kaynağıdır. O nedenle sporcuların kuzu eti ile değil müsabaka öncesi karbonhidrattan zengin beslenmesi gerekir. Et ağırlıklı beslenme diyeti uzun süre uygulanırsa yaşam tehlikeye girebilir. Kalp krizi geçirme riski artabilir. Yüksek proteinli beslenme kemik erimelerine, karaciğer ve böbreklerin aşırı çalışmasına ve yorulmasına neden olur. Sporun tanımını bile bilmeyenler sporcu beslenmesinde uzman oldu. Bilmediğiniz konularda susmak en doğrusu."

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