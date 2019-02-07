'TIR'ladı!

Emniyet kemeri takılı olmayan TIR şoförü viyadükten aşağı uçtu. Kaza dün İstanbul TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana geldi. TIR şoförü Fehmi Yalçın, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bariyerlere ve ardından da ışıklandırma direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan Yalçın camdan fırladı. Viyadükten aşağı uçan talihsiz adam ağır yaralandı.
TIRLAMADI!
Osmaniye'de TIR, viyadükte asılı kaldı. Emniyet kemeri takılı olan şoför son anda kurtarıldı...
Osmanıye'de ise Ünal Kara'nın kullandığı TIR kaza yaptı. Aracın dorse kısmı yol üzerinde kalırken çekici kısmı ise yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Emniyet kemeri takılı olan Kara, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Diğer sürücüler, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerini aradı. Ekipler, kurdukları düzenekle ip yardımıyla viyadükten aşağı salınan TIR'ın çekici kısmına ulaştı. Yaralı şoför yukarı doğru çekilip kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansla bir hastaneye kaldırılan Kara'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TIRLAMADI!
Osmaniye'de TIR, viyadükte asılı kaldı. Emniyet kemeri takılı olan şoför son anda kurtarıldı...
Osmanıye'de ise Ünal Kara'nın kullandığı TIR kaza yaptı. Aracın dorse kısmı yol üzerinde kalırken çekici kısmı ise yoldan çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Emniyet kemeri takılı olan Kara, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Diğer sürücüler, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerini aradı. Ekipler, kurdukları düzenekle ip yardımıyla viyadükten aşağı salınan TIR'ın çekici kısmına ulaştı. Yaralı şoför yukarı doğru çekilip kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansla bir hastaneye kaldırılan Kara'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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