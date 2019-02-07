İllüzyonist Aref Ghafour, 6 ay önce yılan sokması nedeniyle ölümden dönmüştü. İşte o Aref, önceki gece Ataşehir'de bir köprüye çıkarak, intihar etmek isteyen 3 çocuk babası Mümin Yılmaz'ı intihar etmemesi için ikna etti. Aref Ghafour, "Ofisten çıkıp, yemek için buraya gelecektim. Ataşehir Metroya gelince bir baktım, polisler oradaki tüneli kapatmışlar. Oradan geçecektim bende. Bir sürü polis var itfaiye var. Merak ettim ne oluyor diye sağa çektim. Sonra bir baktım biri intihar ediyor" dedi. Aref, o andan itibaren polislerden izin aldığını belirtip, yaşananları anlattı: Yere oturdum. Adam rahat konuşsun diye. Zaten elinde içki vardı bıçak vardı. Kendimi atacağım diyordu. Yaklaştığımda, 'Sen Aref değil misin?, Ben senin hayranınım' dedi. Dedim, sıkıntın ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Oturdum, yaklaşık 45 dakika konuştum. İşte hayatını anlattı. Dolandırılmış birileri tarafından. 200 bin lira civarında parası gitmiş. O yüzden hayatı sıkıntıya girmiş. Ailesine bakamıyor. O yüzden eşi ondan ayrılmış...
- Yaşam
- 07.02.2019
- Gazete
Kahraman
İllüzyonist Aref Ghafour, Ataşehir’de intihar etmek isteyen 3 çocuk babası Mümin Yılmaz’ı kurtardı. Aref, “İllüzyon değil gerçek” dedi...
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