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  • 07.02.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 16:23

9. yeni bölümde Kerem büyük bir şok yaşayacak!

Show TV’nin yeni dizisi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi gören dizi Çarpışma’da hangi gelişmeler yaşanacak? Annesinin öldüğünü zanneden Kerem yaşadığı şokla ne yapacak? İşte nin yeni bölüm fragmanları ve yaşanacakların özeti…



Perşembe akşamları yayınlanan Çarpışma dizisinin yeni bölümünde heyecanlı olaylar izlenecek. Kısa süre önce yayınlanmasına rağmen büyük ilgi gören Çarpışma 9. bölümüyle bu akşam Show TV'de olacak. Peki Kadir annesini bulabilecek mi? Kerem'in yaşayacağı şok gelime olayları nasıl etkileyecek.

Çarpışma 9. yeni bölüm fragmanındaki sahneler daha şimdiden izleyicileri heyecanlandırmaya başladı. Merak edilen tüm soruların cevapları ise bu akşam belli olacak.

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