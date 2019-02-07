



Perşembe akşamları yayınlanan Çarpışma dizisinin yeni bölümünde heyecanlı olaylar izlenecek. Kısa süre önce yayınlanmasına rağmen büyük ilgi gören Çarpışma 9. bölümüyle bu akşam Show TV'de olacak. Peki Kadir annesini bulabilecek mi? Kerem'in yaşayacağı şok gelime olayları nasıl etkileyecek.

Çarpışma 9. yeni bölüm fragmanındaki sahneler daha şimdiden izleyicileri heyecanlandırmaya başladı. Merak edilen tüm soruların cevapları ise bu akşam belli olacak.