İllüzyonist Aref, intihar etmek isteyen 3 çocuk babasının hayatını kurtardı

Dün akşam saat 20:15 sıralarında iş yerinden çıkan Ghafour, Ataşehir'de bir köprüye çıkarak intihar etmek isteyen 3 çocuk babasını Mümin Y.'yi 45 dakika süren çabanın ardından intihar etmemesi için ikna etti.



"KONUŞUP İKNA EDEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Akşam saatlerinde yaşanan olayın detaylarını anlatan ünlü illüzyonist Aref Ghafour, "Ofisteydim arkadaşlarla beraber bir toplantı vardı. Oradan çıkıp yemek için buraya gelecektim. Ataşehir metroya gelince bir baktım, polisler oradaki tüneli kapatmışlar. Oradan geçecektim bende. Bir sürü polis var itfaiye var. Merak ettim ne oluyor diye sağa çektim. Sonra bir baktım biri intihar ediyor. Konuşup ikna edebileceğimi düşündüm hayatını kaybetmemesi için" dedi.

"YANINA YAKLAŞTIĞIMDA BENİ TANIDI"

Polislerin kendisini tanımasının ardından Mümin Y.'nin yanına yaklaştığını söyleyen Aref, "Polislere 'Siz gelmeyin. Çünkü yaklaşılınca kendisini atmaya çalışıyordu' dedim. Yere oturdum adam rahat konuşsun diye. Zaten elinde içki vardı, bıçak vardı. 'Kendimi atacağım' diyordu. Yaklaştığımda 'Sen Aref değil misin?, Ben senin hayranınım' dedi. Dedim 'Sıkıntın ne? Neden böyle bir şey yapıyorsun?'... Oturdum, yaklaşık 45 dakika konuştum. İşte hayatını anlattı. Dolandırılmış birileri tarafından. 200 bin lira civarında parası gitmiş. O yüzden hayatı sıkıntıya girmiş. Ailesine bakamıyor. O yüzden eşi ondan ayrılmış" diye konuştu.