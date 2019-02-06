Hastalıkların şifası, doğada saklıydı. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Joe Schwarcz, Alzheimer'dan kansere kadar tüm rahatsızlıkların ilaçlarla değil sebze ve meyvelerle önlenebileceğini açıkladı. Mutfağa giren her besinin bir faydası olduğunu belirten Prof. Dr. Schwarcz, sağlıklı hayatın şifrelerini TAKVİM'e yazdı...



KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR:

Lahana dendiğinde akıllara şüphesiz kokusu ve neden olduğu gaz gelir. Ancak bu besin, içerdiği tüm vitamin ve mineraller ile bu olumsuzlukları unutturur. Brokoli, Brüksel lahanası ve karnabahar gibi besinler, kanserden korunmada vücudun koruyucu enzimlerini harekete geçirir. Kadınlık hormonu östrojeni destekleyerek meme kanserine karşı korur. Düzenli olarak lahana tüketen kadınlarda meme kanseri daha az görülür. Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu Almanya ile Batı Almanya'da araştırmalar yapıldı. Doğu Almanya'da meme kanserinin daha az görüldüğü saptandı. Sebebi ise buradaki kadınların daha çok lahana tüketmesiydi. Özellikle lahana suyu içerdiği östrojen karşıtı bileşenler ile kadınlarda görülen kanserlere savaş açar. Menopoz şikayetlerini azaltır. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Düzenli lahana yiyenlerde kalça kırığı riski daha azdır. Lifli içeriği ile lahana, kolon kanserine karşı da korur.