Acı 'deniz'i

Antalya'da yaşayan Sevda Saadet Doganji (36) ile Suriye uyruklu İran vatandaşı olan turizmci Emmad D. (36) 11 yıl önce evlendi. Bir yıl sonra ikilinin Jasmine Deniz D. isimli kızları dünyaya geldi. Ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle çift ayrılmaya karar verdi. Küçük kızın velayeti en son babaya verildi. Dört yıl önce ise baba küçük kızı 'Gezdireceğim' diye annesinden alıp, bir daha geri getirmedi. Kızına ulaşmak için her yolu deneyen anne şunları söyledi: "Dva halen devam ediyor. Kızımın geçici velayetini aldıktan sonra bana geri getirildi. Baba 'Göreceğim' diye götürdü ve bir daha geri getirmedi. Deniz'i gören duyan, bilen polisi arasın. Onun hayatından endişe duyuyorum. Başka ülkedeyse de kızımın sesini duyursunlar. Yaşadığını söylesinler. Ben kızımı istiyorum."
- Yaşam
- 04.02.2019
- Gazete
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