Bugünkü
Takvim

şampiyonu

Zam şampiyonu biber

Geçen ay 'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri oldu. Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 25,30 ile makyaj malzemesi olarak belirlendi. Ocak ayında fiyatı en çok artan sivri biberi, yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar izledi. Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriZam şampiyonu biber
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri