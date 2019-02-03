Zam şampiyonu biber

Geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu. Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 25,30 ile makyaj malzemesi olarak belirlendi. Ocak ayında fiyatı en çok artan sivri biberi, yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 64,96 ile ıspanak, yüzde 45,39 ile salatalık, yüzde 41,32 ile domates ve 40,18 ile karnabahar izledi. Ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle: