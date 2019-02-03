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’s rekoru!

Sotheby’s rekoru!
SOTHEBY'S Müzayede Evi'nin 'nin başkenti 'daki şubesinde 170 eser, geçen çarşamba düzenlenen müzayedede satıldı. Toplam 67.8 milyon dolarlık satışın gerçekleştiği müzayedede en çok dikkat çeken ise 16. ve 18. yüzyıllarda yaşamış kadın sanatçılara ait eserlere verilen rakamlar oldu. Elisabeth Louise Vigee Le Brun'ün Muhammad Dervish Khan Portresi adlı tablosu, 7.2 milyon dolara satılarak bir kadın sanatçının müzayedede satılan en pahalı resmi olma rekorunu da kırdı.

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