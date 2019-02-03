SOTHEBY'S Müzayede Evi'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde 170 eser, geçen çarşamba düzenlenen müzayedede satıldı. Toplam 67.8 milyon dolarlık satışın gerçekleştiği müzayedede en çok dikkat çeken ise 16. ve 18. yüzyıllarda yaşamış kadın sanatçılara ait eserlere verilen rakamlar oldu. Elisabeth Louise Vigee Le Brun'ün Muhammad Dervish Khan Portresi adlı tablosu, 7.2 milyon dolara satılarak bir kadın sanatçının müzayedede satılan en pahalı resmi olma rekorunu da kırdı.
- Yaşam
- 03.02.2019
- Gazete
Sotheby’s rekoru!
- Ramazan ayıyla ilgili ayetler nelerdir?
- Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
- Lezzetli mi lezzetli pide tarifi! Ramazan pidesi nasıl yapılır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.