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  • 03.02.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 15:21

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Bitlis’te çatıdan kar düşmesi sonucu çöken kafenin altında kalan 8 kişiden biri hayatını kaybetti, 7’si yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kafenin çatısı çöktü! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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