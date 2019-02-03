Modern çağda en sık görülen hastalıkların başında kanser geliyor.
Vücuttaki bazı organ ve doku hücrelerinin kontrolden çıkıp düzensizliğe yönelerek bozulmasıyla oluşan kanser, günümüzde her üç kişiden birinin hayatını tehdit ediyor.
Uzmanlar, çağın vebası kanserin hızla yayıldığını belirterek şu uyarılarda bulunuyor:
20 MİLYON HASTA:
2020'de dünyada 20 milyon kanser hastası olacağı öngörülüyor.
Kadınlarda en sık meme ve rahim, erkeklerde ise prostat ve akciğer kanseri görülüyor. Akciğer, kalın barsak kanseri, lenfoma ve lösemi, kadınlarda rahim ağzı ve gırtlak kanserleri de diğer sık karşılaşılan kanserleri oluşturuyor.
Rakamlar korkutucu olsa da erken tanı ve koruyucu tedbirler ile birçok kanser türü yüzde 94 oranında önlenebiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.