çağda ensık görülenhastalıkların başındakanser geliyor.Vücuttaki bazı organ ve doku hücrelerinin kontrolden çıkıp düzensizliğe yönelerek bozulmasıyla oluşan kanser, günümüzdebirinin hayatını tehdit ediyor.Uzmanlar, çağın vebasıhızla yayıldığını belirterek şu uyarılarda bulunuyor:2020'de dünyadakanser hastasıolacağı öngörülüyor.Kadınlarda en sık meme ve rahim, erkeklerde isegörülüyor. Akciğer, kalın barsak kanseri, lenfoma ve lösemi, kadınlarda rahim ağzı ve gırtlak kanserleri de diğer sık karşılaşılan kanserleri oluşturuyor.Rakamlar korkutucu olsa da erken tanı ve koruyucu tedbirler ile birçok kanser türüönlenebiliyor.