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Bu ler e savaş açıyor

Çağın vebası , her eve giriyor! Uzmanlar, lı beslenme ile tüm kanserlerin önlenebileceğini söylüyor. Yeşil çaydan brokoliye kadar rengarenk ler, kansere savaş açıyor!



Modern çağda en sık görülen hastalıkların başında kanser geliyor.
Vücuttaki bazı organ ve doku hücrelerinin kontrolden çıkıp düzensizliğe yönelerek bozulmasıyla oluşan kanser, günümüzde her üç kişiden birinin hayatını tehdit ediyor.
Uzmanlar, çağın vebası kanserin hızla yayıldığını belirterek şu uyarılarda bulunuyor:

20 MİLYON HASTA:
2020'de dünyada 20 milyon kanser hastası olacağı öngörülüyor.
Kadınlarda en sık meme ve rahim, erkeklerde ise prostat ve akciğer kanseri görülüyor. Akciğer, kalın barsak kanseri, lenfoma ve lösemi, kadınlarda rahim ağzı ve gırtlak kanserleri de diğer sık karşılaşılan kanserleri oluşturuyor.
Rakamlar korkutucu olsa da erken tanı ve koruyucu tedbirler ile birçok kanser türü yüzde 94 oranında önlenebiliyor.

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