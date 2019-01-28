Türkiye'nin tek yürek olduğu lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya uygun ilik arayışı sınırları aştı. Antalya'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, Duisburg Mehmet Akif Camii ve Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nde gönüllüler tarafından kampanyalar düzenlendi. Aralarında Alman, Hırvat ve Bosnalı'nın da bulunduğu binlerce kişi ilik örneği verdi. KMSZ'de kök hücre bağışı koordinatörü Oktay Demirel, Düsseldorf Üniversite Hastanesi Kemik İliği Merkezi öncülüğünde düzenlenen kampanyaların süreceğini açıkladı.
Gurbetçilerimiz, Almanya'da Öykü'yü yaşatmak için sıraya girdi.
Demirel "Kampanyalar Öykü'nün dışında Almanya'da yaşayan lösemi hastaları Bahar ve Mira için de umut olacak. Gurbetçi vatandaşlarımızın bu birliği bizi umutlandırdı" dedi. Türkiye'nin 81 ilinde harekete geçen vatandaşlarımız, ayrıca "Öykü için donör olmaya hazırız" diyerek gazetemize mektuplar yağdıran kader mahkumları da Öykü için örnek vermeye başladı. Juvenil myelomonositik lösemi teşhisi konulan ve acil olarak uygun kök hücre nakli gereken Öykü için sosyal medyada da binlerce kişi örgütlendi.
İlik örneği verenler, "Öykü için dua ediyoruz" dedi.
Gurbetçilerimiz, Almanya'da Öykü'yü yaşatmak için sıraya girdi.
Demirel "Kampanyalar Öykü'nün dışında Almanya'da yaşayan lösemi hastaları Bahar ve Mira için de umut olacak. Gurbetçi vatandaşlarımızın bu birliği bizi umutlandırdı" dedi. Türkiye'nin 81 ilinde harekete geçen vatandaşlarımız, ayrıca "Öykü için donör olmaya hazırız" diyerek gazetemize mektuplar yağdıran kader mahkumları da Öykü için örnek vermeye başladı. Juvenil myelomonositik lösemi teşhisi konulan ve acil olarak uygun kök hücre nakli gereken Öykü için sosyal medyada da binlerce kişi örgütlendi.
İlik örneği verenler, "Öykü için dua ediyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.