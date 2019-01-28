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Mahkumlardan sonra gurbetçiler de için harekete geçti

Gazetemize binlerce mektup göndererek 3.5 yaşındaki lösemi hastası “Öykü için donör olmaya hazırız” diyen mahkumlardan sonra, ’da gurbetçilerimiz de harekete geçti. Duisburg kentinde binlerce kişi, ilik örneği verdi...

'Öykü'lük yürekler
Türkiye'nin tek yürek olduğu lösemi hastası 3.5 yaşındaki 'ya uygun ilik arayışı sınırları aştı. 'da tedavi gören minik Öykü'nün yaşama tutunması için Duisburg Grevenbroich Alevi Derneği, Duisburg Mehmet Akif Camii ve Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nde gönüllüler tarafından kampanyalar düzenlendi. Aralarında Alman, Hırvat ve Bosnalı'nın da bulunduğu binlerce kişi ilik örneği verdi. KMSZ'de bağışı koordinatörü Oktay Demirel, Düsseldorf Üniversite Hastanesi Kemik İliği Merkezi öncülüğünde düzenlenen kampanyaların süreceğini açıkladı.




Gurbetçilerimiz, Almanya'da Öykü'yü yaşatmak için sıraya girdi.

Demirel "Kampanyalar Öykü'nün dışında 'da yaşayan lösemi hastaları Bahar ve Mira için de umut olacak. Gurbetçi vatandaşlarımızın bu birliği bizi umutlandırdı" dedi. Türkiye'nin 81 ilinde harekete geçen vatandaşlarımız, ayrıca "Öykü için donör olmaya hazırız" diyerek gazetemize mektuplar yağdıran kader mahkumları da Öykü için örnek vermeye başladı. Juvenil myelomonositik lösemi teşhisi konulan ve acil olarak uygun kök hücre nakli gereken Öykü için sosyal medyada da binlerce kişi örgütlendi.




İlik örneği verenler, "Öykü için dua ediyoruz" dedi.

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