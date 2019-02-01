Aşk deposu

Mucizevi meyve nar; demir, potasyum içeriyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Doğal viagra etkisi gösteriyor. Libidoyu yükseltip çiftlerdeki cinsel soğukluğu bitiriyor. Diğer faydaları işe şöyle sıralanıyor:
● İshali kesiyor.
● Mide hastalıklarından koruyor.
● Enfeksiyon, iltihap ve yaraları iyileştiriyor.
● Cildi koruyup gençleştiriyor.
● Dişleri koruyor.
● İshali kesiyor.
● Mide hastalıklarından koruyor.
● Enfeksiyon, iltihap ve yaraları iyileştiriyor.
● Cildi koruyup gençleştiriyor.
● Dişleri koruyor.
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