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  • 31.01.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 19:26

'da seferlerinde aksama!

... Teknik bir arıza nedeniyle - Hacıosman arası seferleri bir süre durduruldu. Hattı seferleri Yenikapı - Mecidiyeköy arasındaki seferler devam ediyor. Metro 'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

gelişmesine göre, 'da teknik bir arıza nedeniyle - Hacıosman arası seferleri bir süre durduruldu. Hattı seferleri Yenikapı - Mecidiyeköy arasında yapılmaya devam ediyor.

'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman İstasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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