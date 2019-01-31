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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 21:42

Son dakika: Yüreğir'de korkunç ! Servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı...

Son dakika... ’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen da ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. İşte kazadan ilk görüntüler...


Son dakika... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Solaklı Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana gelen kazada servis midibüsü ile iş makinesiyle çarpıştı.

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