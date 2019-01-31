



1 Şubat Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlandı. İslam aleminin en kıymetli gününde camilere akın edecek Müslümanlar, Perşembe akşamı itibarıyla Cuma hutbesini araştırmaya başladı. Perşembe gecesi, Cuma gününe bağlandığı için faziletli geceler arasında yer alıyor. Cuma hutbesi okumak isteyenler için haberimizde yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi ve konusu...

1 ŞUBAT CUMA HUTBESİ

RIFK: ALLAH HER İŞTE ZERAFETİ SEVER

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dost oluvermiş." Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır."