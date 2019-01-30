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Bal gibi güzellik

Bal gibi güzellik
Hollywood yıldızları, güzellikleri ile akıllara kazındı. Genç, güzel ve formda kalma sırları ise kozmetik ürünlerinde değil doğada saklıydı. Gülüşü ile hafızalara kazınan oyuncu , kuru saçlarını canlandırmak için ne şampuan ne de saç kremi kullandı. Saçlarına düzenli olarak bal maskesi uyguladığı ve bu sayede parlak bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı.

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