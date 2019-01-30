Hollywood yıldızları, güzellikleri ile akıllara kazındı. Genç, güzel ve formda kalma sırları ise kozmetik ürünlerinde değil doğada saklıydı. Gülüşü ile hafızalara kazınan oyuncu Julia Roberts, kuru saçlarını canlandırmak için ne şampuan ne de saç kremi kullandı. Saçlarına düzenli olarak bal maskesi uyguladığı ve bu sayede parlak bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı.
- Yaşam
- 30.01.2019
- Gazete
Bal gibi güzellik
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