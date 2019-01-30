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  • 30.01.2019 16:34

30 Ocak ipucu: nı kim bulmuştur? Mucidi kimdir?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugünkü ipucu sorusu ndan geliyor. 1942'de Esatman Kodak'ta kimyager olarak çalışan Japon yapıştırıcısını kazara keşfeden mucit, ipucu sorusunda yer aldı. Peki, ? ? İşte 30 Ocak sorusu...

Japon yapıştırıcısını kim bulmuştur?

Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde satışa sunulduğu ilk yıllarda bir pazarlama taktiği olarak ortaya çıktığı düşünülen Japon yakıştırması, zaman içinde isme dönüşmüştür. Peki, 1942'de Eastman Kodak'ta kimyager olarak çalışırken, Japon yapıştırıcısını kazara keşfeden mucit nerelidir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 30 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (30 OCAK 2019)

Soru: Japon yapıştırıcısını kim bulmuştur?

Cevap: HARRY COOVER

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