Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde satışa sunulduğu ilk yıllarda bir pazarlama taktiği olarak ortaya çıktığı düşünülen Japon yakıştırması, zaman içinde isme dönüşmüştür. Peki, 1942'de Eastman Kodak'ta kimyager olarak çalışırken, Japon yapıştırıcısını kazara keşfeden mucit nerelidir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 30 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (30 OCAK 2019)

Soru: Japon yapıştırıcısını kim bulmuştur?

Cevap: HARRY COOVER