İleri yaş hastalığı olarak bilinen Alzheimer, hatıraları ve anıları siliyor. Genellikle 60-65 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ediyor. Beslenme alışkanlıkları, tansiyon ve diyabet kadar Alzheimer'a da sebep olabiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey, obezitenin Alzheimer'a yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. Şu bilgileri veriyor...
MUTLAKA KİLO VERİN
Vücuttaki yağ dokularının artması, beyin damarlarını tıkıyarak Alzheimer ve hafıza kaybına neden oluyor. Bunda beslenme alışkanlıklarımız büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre aşırı kilolu insanlar, daha çabuk Alzheimer'a yakalanıyor. Bunu önleme için genç yaşlardan itibaren beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. İdeal kiloya sahip olmak, egzersiz yapmak ve sağlıklı besinlerin tüketilmesine ağırlık vermek, hafıza üzerinde olumlu etki gösteriyor.
BALIK YİYİN
Alzheimer hastalığından korunmada sağlıklı beslenme, büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sağlıklı ve güçlü bir hafıza için E, B ve C vitaminleri, folik asit, Omega-3 ağırlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Sebze meyve, baklagil ve zeytinyağından zengin Akdeniz diyetinin Alzheimer'i önlediğine dikkat çekiyor.
SÜPER BESİNLER!
Uzmanlar, ilerleyen yaşlarda bile güçlü hafızaya sahip olmak ve Alzheimer'dan korunmak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
● ZERDEÇAL: Beynin daha fazla oksijen almasını sağlar. Hafızayı güçlendirir.
● KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu, çiğ olarak günde bir avuç yendiğinde beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
● ROKA: Ispanak, pazı, brokoli, roka, dereotu ve maydanoz gibi yeşillikler Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
● KAKAO: Mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçirir.
Hafızayı güçlendirir. Özellikle bitter tüketilmesi gerekir.
● YUMURTA: Sarısı, beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
● BİBERİYE: Koklamak bile hafızayı güçlendirir.
Konsantrasyonu artırır.
● KAFEİN: Düzenli içildiğinde hafızayı güçlendirici etki gösterir.
MUTLAKA KİLO VERİN
Vücuttaki yağ dokularının artması, beyin damarlarını tıkıyarak Alzheimer ve hafıza kaybına neden oluyor. Bunda beslenme alışkanlıklarımız büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre aşırı kilolu insanlar, daha çabuk Alzheimer'a yakalanıyor. Bunu önleme için genç yaşlardan itibaren beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. İdeal kiloya sahip olmak, egzersiz yapmak ve sağlıklı besinlerin tüketilmesine ağırlık vermek, hafıza üzerinde olumlu etki gösteriyor.
BALIK YİYİN
Alzheimer hastalığından korunmada sağlıklı beslenme, büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sağlıklı ve güçlü bir hafıza için E, B ve C vitaminleri, folik asit, Omega-3 ağırlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Sebze meyve, baklagil ve zeytinyağından zengin Akdeniz diyetinin Alzheimer'i önlediğine dikkat çekiyor.
SÜPER BESİNLER!
Uzmanlar, ilerleyen yaşlarda bile güçlü hafızaya sahip olmak ve Alzheimer'dan korunmak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
● ZERDEÇAL: Beynin daha fazla oksijen almasını sağlar. Hafızayı güçlendirir.
● KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu, çiğ olarak günde bir avuç yendiğinde beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
● ROKA: Ispanak, pazı, brokoli, roka, dereotu ve maydanoz gibi yeşillikler Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
● KAKAO: Mutluluk hormonu olan serotonini harekete geçirir.
Hafızayı güçlendirir. Özellikle bitter tüketilmesi gerekir.
● YUMURTA: Sarısı, beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
● BİBERİYE: Koklamak bile hafızayı güçlendirir.
Konsantrasyonu artırır.
● KAFEİN: Düzenli içildiğinde hafızayı güçlendirici etki gösterir.
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