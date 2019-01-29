Afrodizyak lavanta

Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Uyku problemlerini bitirir.
● Stres ve depresyonu önler.
● Baş ağrısını dindirir.
● Sindirimi kolaylaştırır.
● Mide bulantısına iyi gelir.
● Bağırsakları temizler.
● Kas ağrılarını keser.
● Uyku problemlerini bitirir.
● Stres ve depresyonu önler.
● Baş ağrısını dindirir.
● Sindirimi kolaylaştırır.
● Mide bulantısına iyi gelir.
● Bağırsakları temizler.
● Kas ağrılarını keser.
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