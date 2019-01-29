Afrodizyak lavanta

Kokusuyla herkesi mest eden lavanta, cinsel yaşamda mutluluk veriyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Uyku problemlerini bitirir.

● Stres ve depresyonu önler.

● Baş ağrısını dindirir.

● Sindirimi kolaylaştırır.

● Mide bulantısına iyi gelir.

● Bağırsakları temizler.

● Kas ağrılarını keser.