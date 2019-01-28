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Babaanne katili
ADANA'DA Vildan Kaymaz (73), önceki gün elektrik ve su faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle torunu Olcay Kaymaz (19) ile tartıştı. Genç adam, av tüfeğiyle babaannesini vurduktan sonra kaçtı. Yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. yakalandı. Kaymaz, "Amacım öldürmek değildi, korkutmak istemiştim" dedi.

Murat

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