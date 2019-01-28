Babaanne katili

ADANA'DA Vildan Kaymaz (73), önceki gün elektrik ve su faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle torunu Olcay Kaymaz (19) ile tartıştı. Genç adam, av tüfeğiyle babaannesini vurduktan sonra kaçtı. Yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil yakalandı. Kaymaz, "Amacım öldürmek değildi, korkutmak istemiştim" dedi.
Murat KARAMAN
Murat KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.