Mutluluğa kuşkonmaz! Kuşkonmaz cinsel hayata katkı sağlıyor

Şifa deposu kuşkonmaz, cinsel hayata da katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda güç veriyor. İçerdiği B vitamini sağlıklı bir kalpdamar sistemi için önem taşıyor. Folat seviyesinin düşmesi kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazın salata, çorba ve zeytinyağlı olarak tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. Şiga deposu kuşkonmazın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.
Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu bitkiyi kullanarak şifa bulabilir.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklara karşı faydalıdır.
Hazımsızlık, şişkinlik ve ödem atılmasına yardım eder.
Sindirim sistemini rahatlatır.
Romatizma ağrısı çekenler, kemikleri ağrıyan kişiler de bu bitkiyi kullanarak şifa bulabilir.
Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.
Artrit hastalığına karşı yarar sağlar.
Bağırsakları korur.
Yaşlanmayı geciktirir.
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