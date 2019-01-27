Mutluluğa kuşkonmaz! Kuşkonmaz cinsel hayata katkı sağlıyor

deposu, cinsel hayata da katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda güç veriyor. İçerdiği B vitamini sağlıklı bir kalpdamar sistemi için önem taşıyor. Folat seviyesinin düşmesiriskini azaltıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazın salata, çorba ve zeytinyağlı olarak tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. Şiga deposu kuşkonmazın diğer faydaları şöyle sıralanıyor: