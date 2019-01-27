



Modern çağ, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hastalıkların tedavisi olarak sunulan ilaçlar ise başka rahatsızlıklara neden oluyor. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, yalnızca bitkisel beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini açıklıyor. Sağlıklı bir karaciğer için sebze meyveden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor. Şu bilgileri veriyor: İnsanlar, bir böbrekle yetinebilir. Dalak, safra kesesi hatta midesi bile olmadan yaşayabilir. Ancak karaciğeri olmadan yaşaması mümkün değildir. Vücudun en büyük iç organı olan karaciğerin 500'e yakın fonksiyonu vardır. Karaciğer, bağırsaklardan geçip kana karışacak besinlerdeki toksinlerin temizlenmesini sağlar. Bu nedenle yediğimiz şeylerin karaciğer sağlığı ve hastalıklarında önemi büyüktür. Karaciğer hastalıkları ve karaciğer kanseri vakaları son 4 yılda artışa geçti. Bunda hiç şüphesiz alkol kullanımı ve yanlış beslenmenin payı çok büyük.