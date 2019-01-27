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  • 27.01.2019 08:12
  • Son Güncelleme: 27.01.2019 08:45

'da akılalmaz olay! Ağzında sigarayla sokaktaki doğalgaz sayacının borusunu kesti

’da bir kadın kapısının önünde duran doğalgaz saatini balta ile parçalayıp doğalgaz borusunu kesti. Tüm bunları yaparken ağzında sigara bulunan kadın, az daha mahalleyi havaya uçuracaktı. Etrafa gaz sızmasının ardından eve kaçan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine "Kolum çarptı, doğalgaz saati yere düştü, korkudan içeriye girdim, camdan baktım dışarıya bile çıkamadım" dedi. Ancak evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis kadının yalanını ortaya çıkardı. Görüntülerde kadının balta ile önce saati parçalayıp daha sonra ağzında sigaraya rağmen bıçakla boruyu kesmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi Geniş Çıkmazlar Sokak'ta meydana geldi. Doğalgaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Akgül Y. isimli kadının oturduğu evin dış duvarındaki doğalgaz borusundan gaz kaçağı olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri çağrıldı. Kısa süren çalışmanın ardından eve gelen gaz kesilip sızıntı engellendi.

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