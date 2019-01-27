Edinilen bilgiye göre, ilginç olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı İvazpaşa Mahallesi Geniş Çıkmazlar Sokak'ta meydana geldi. Doğalgaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Akgül Y. isimli kadının oturduğu evin dış duvarındaki doğalgaz borusundan gaz kaçağı olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri çağrıldı. Kısa süren çalışmanın ardından eve gelen gaz kesilip sızıntı engellendi.