Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.