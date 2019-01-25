Hastalıkların bitkisel tedavisini araştıran Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, kitaplarıyla tıp dünyasında çığır açtı. Açıklamalarıyla ezberleri bozan Dr. Greger, prostat kanserinden korunmak için ilaçlar yerine bitkisel ağırlıklı beslenmek gerektiğini anlattı. Şu bilgileri paylaştı... Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında, hiç şüphesiz prostat geliyor. Erkek üreme sisteminde önemli bir yere sahip olan prostat, 50'li yaşlardan sonra büyümeye başlıyor ve bu durum kansere, idrar kaçırmaya hatta cinsel isteksizliğe bile neden olabiliyor. Araştırmalar ise bize nasıl bir yalan içerisinde yaşadığımızı gösteriyor. Yıllarca sütün içerdiği kalsiyum ile hemen hemen tüm hastalıklara iyi geldiği ve kemikleri güçlendirdiği anlatıldı. İnsan, sütten kesildikten sonra başka bir türün sütünü içmeye devam eden tek canlı! Araştırmalara göre süt, östrojeni destekleyerek hormonlara olumsuz yollardan etki eder. Süt ve süt ürünleri akne, erkek üreme potansiyelinde azalma ve erken ergenlik gibi hormonal sıkıntılara neden olur. Hatta tümörlerin büyümesine de yardımcı olur. İnek sütü üzerinde yapılan araştırmaya göre süt, prostat hücrelerinin büyümesini 30 kat artırır. Badem sütü ise kanserli hücrelerin azalmasını yüzde 30 kısıtladı. Araştırmalara göre yağlı süt ve peynirin tüketimi prostat kanseri riskini artırıyor. Osteoporozdan koruduğu söylenen sütün, kemikleri kırdığı da yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir gerçek! Ayrıca kadınlarda erken yaşlanmayı tetikleyerek ömrü de kısaltıyor!
- Yaşam
- 25.01.2019
- Gazete
Dr. Michael Greger'den ezber bozan açıklama: Süt içmeyin
50'li yaşlardan sonra erkekleri tehdit eden prostat kanserinden korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Dr. Michael Greger, "Süt, kanserli hücreleri besler. Sakın tüketmeyin" uyarısında bulunuyor.
Hastalıkların bitkisel tedavisini araştıran Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, kitaplarıyla tıp dünyasında çığır açtı. Açıklamalarıyla ezberleri bozan Dr. Greger, prostat kanserinden korunmak için ilaçlar yerine bitkisel ağırlıklı beslenmek gerektiğini anlattı. Şu bilgileri paylaştı... Erkeklerin en korktuğu hastalıkların başında, hiç şüphesiz prostat geliyor. Erkek üreme sisteminde önemli bir yere sahip olan prostat, 50'li yaşlardan sonra büyümeye başlıyor ve bu durum kansere, idrar kaçırmaya hatta cinsel isteksizliğe bile neden olabiliyor. Araştırmalar ise bize nasıl bir yalan içerisinde yaşadığımızı gösteriyor. Yıllarca sütün içerdiği kalsiyum ile hemen hemen tüm hastalıklara iyi geldiği ve kemikleri güçlendirdiği anlatıldı. İnsan, sütten kesildikten sonra başka bir türün sütünü içmeye devam eden tek canlı! Araştırmalara göre süt, östrojeni destekleyerek hormonlara olumsuz yollardan etki eder. Süt ve süt ürünleri akne, erkek üreme potansiyelinde azalma ve erken ergenlik gibi hormonal sıkıntılara neden olur. Hatta tümörlerin büyümesine de yardımcı olur. İnek sütü üzerinde yapılan araştırmaya göre süt, prostat hücrelerinin büyümesini 30 kat artırır. Badem sütü ise kanserli hücrelerin azalmasını yüzde 30 kısıtladı. Araştırmalara göre yağlı süt ve peynirin tüketimi prostat kanseri riskini artırıyor. Osteoporozdan koruduğu söylenen sütün, kemikleri kırdığı da yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir gerçek! Ayrıca kadınlarda erken yaşlanmayı tetikleyerek ömrü de kısaltıyor!
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