bitkisel tedavisiniaraştıran KlinikBeslenme UzmanıDr.kitaplarıyla tıp dünyasındaçığır açtı. Açıklamalarıylaezberleri bozan Dr. Greger,prostat kanserindenkorunmak için ilaçlaryerine bitkisel ağırlıklıbeslenmek gerektiğinianlattı. Şu bilgileri paylaştı...Erkeklerin en korktuğuhastalıkların başında, hiçşüphesiz prostat geliyor.Erkek üreme sistemindeönemli bir yere sahip olanprostat, 50'li yaşlardansonra büyümeye başlıyorve bu durum kansere, idrarkaçırmaya hatta cinselisteksizliğe bile nedenolabiliyor.Yıllarca sütüniçerdiği kalsiyum ile hemenhemen tüm hastalıklaraiyi geldiği ve kemiklerigüçlendirdiği anlatıldı.İnsan, sütten kesildiktensonra başka bir türünsütünü içmeye devam edentek canlı! Araştırmalara göresüt, östrojeni destekleyerekhormonlara olumsuzyollardan etki eder.Hatta tümörlerinbüyümesine de yardımcıolur. İnek sütü üzerindeyapılan araştırmaya göresüt, prostat hücrelerininbüyümesini 30 kat artırır.Badem sütü ise kanserlihücrelerin azalmasınıyüzde 30 kısıtladı.Araştırmalara göre yağlısüt ve peynirin tüketimiprostat kanseri riskiniartırıyor. Osteoporozdankoruduğu söylenen sütün,kemikleri kırdığı da yapılanaraştırmalar sonucundaortaya çıkan bir gerçek!Ayrıca kadınlarda erkenyaşlanmayı tetikleyerekömrü de kısaltıyor!