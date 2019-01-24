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  • 25.01.2019 07:10

'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 25 Ocak 2019

tahminleri ve son dakika uyarıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı. Dün Antalya'da yaşanan hortum felaketinin ardından bugün de özellikle Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bazı bölgeler için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ocak 2019 Cuma hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı,Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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