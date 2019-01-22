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Gribe bir parmak

Gribe bir parmak bal
BAĞIŞIKLIK sisteminin zayıflaması gribe davetiye çıkartıyor. Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, bu hastalıktan korunmanın yolları hakkında bilgi veriyor. Şu besinleri tavsiye ediyor:
Ekinezya: Bağışıklığı güçlendirir. ten korur.
Sarımsak: Üst solunum yolu hastalıklarını önler.
Çinko: Eksildiğinde bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Kaju, nohut, badem, barbunyada bolca çinko bulunur.
: Öksürüğü azaltır, balgam çıkarmayı kolaylaştırır.
Turunçgiller: C vitamini içeren portakal, greyfurt ve limon gibi besinler bağışıklığı güçlendirir.

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