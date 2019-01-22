Gribe bir parmak bal

BAĞIŞIKLIK sisteminin zayıflaması gribe davetiye çıkartıyor. Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, bu hastalıktan korunmanın yolları hakkında bilgi veriyor. Şu besinleri tavsiye ediyor:
Ekinezya: Bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur.
Sarımsak: Üst solunum yolu hastalıklarını önler.
Çinko: Eksildiğinde bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Kaju, nohut, badem, barbunyada bolca çinko bulunur.
Bal: Öksürüğü azaltır, balgam çıkarmayı kolaylaştırır.
Turunçgiller: C vitamini içeren portakal, greyfurt ve limon gibi besinler bağışıklığı güçlendirir.
Ekinezya: Bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur.
Sarımsak: Üst solunum yolu hastalıklarını önler.
Çinko: Eksildiğinde bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Kaju, nohut, badem, barbunyada bolca çinko bulunur.
Bal: Öksürüğü azaltır, balgam çıkarmayı kolaylaştırır.
Turunçgiller: C vitamini içeren portakal, greyfurt ve limon gibi besinler bağışıklığı güçlendirir.
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