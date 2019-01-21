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Adli tıp

’ta üniversiteli Hasan, tartıştığı annesini boğazından yaraladı. Tıp öğrencisi kardeşini de kalbinden bıçakladı. Talihsiz genç kurtarılamadı...

Adli tıp
Aile içi kavga cinayetle bitti. Olay dün 'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi Hasan Atılır (22), mutfakta temizlik yapan annesi Fatma Atılır (45) ile tartıştı. Öfkeli genç, eline geçirdiği bıçakla kadını boğazından yaraladı. Odada ders çalışan tıp öğrencisi Sefa Atılır (20), annesinin çığlıklarını duyunca, mutfağa koştu. Hasan, kardeşini kalbinden bıçakladı. Komşular, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Sefa, kurtarılamadı. Anne Atılır taburcu edildi. Katil yakalandı. Sefa Atılır, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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